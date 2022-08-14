Эксперт рассказала о возможности сохранить отпуск в случае заболевания COVID-19

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Россияне имеют право продлить или перенести отпуск, если его период совпал с заболеванием коронавирусной инфекцией или чем-то другим. Об этом рассказала руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

— Статья 124 Трудового кодекса РФ предусматривает правило: если период временной нетрудоспособности совпадает с ежегодным отпуском, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок. Этот срок определяет работодатель, но с учетом пожеланий работника, — отметила эксперт.

При этом она уточнила, что для этого необходимо оформить листок нетрудоспособности, обратившись в медорганизацию. Если же речь идет о подозрении на коронавирус, следует вызвать врача на дом, посоветовала Голованова.

Она уточнила, что об открытии больничного необходимо уведомить работодателя, чтобы решить, как поступить с отпуском.

По словам Головановой, работник может выбрать один из двух вариантов. Первый из них — продлить отпуск на то число дней, которые он проведет на больничном. Второй вариант — перенести весь опуск или его часть, совпавшую с периодом действия листка нетрудоспособности, на другое время.

При этом она подчеркнула, что работодатель не может отказать в праве продления отпуска на количество дней, совпавших с болезнью. При решении же перенести отпуск на другое время, необходимо договариваться с работодателем о новом сроке, передает РИА Новости.

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