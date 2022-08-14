Краснокнижного травника заметили в столичном парке «Кузьминки-Люблино»

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Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Редкую птицу — травника, или красноножку, заметили специалисты Мосприроды на берегу Верхнего Кузьминского пруда в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что красноножкой называют небольшого кулика, который отличается длинными красно-оранжевыми ногами. Эти пернатые, занесенные в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости, относятся к роду улитов и семейству бекасов.

Травники весят не более 200 граммов, а длина их тела составляет порядка 30 сантиметров. При это размах крыльев у этой птицы — 70 сантиметров. Туловище красноножки сверху коричневое, а снизу — светлое. Их оранжевый клюв имеет темный кончик. Травник обычно ходит по берегу или по мелководью, где добывает насекомых, моллюсков и других беспозвоночных.

Эти птицы живут поодиночке, однако передвигаются стаями во время полета на зимовку и обратно. Птенцов травники выводят в паре и яростно защищают гнездо от всех посягающих на него хищников, передает официальный сайт мэра Москвы.

10 августа в Царицынском пруду москвичи обнаружили цаплю. Специалист ГПБУ «Мосприрода» Светлана Подвинцева рассказала «Вечерней Москве», какие еще необычные пернатые обитают там.