Строительство эстакад на Молодогвардейской транспортной развязке завершится осенью

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Кутузовский проспект дублер Карта всех событий

Завершено строительство опор эстакад Северного дублера Кутузовского проспекта на Молодогвардейской транспортной развязке (МТР), полностью работы в этом секторе закончат в конце осени. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Очередной этап работ на Молодогвардейской транспортной развязке завершен. Полностью готовы опоры всех шести эстакад, по которым будут осуществляться заезд с МКАД на Северный дублер Кутузовского проспекта и съезд на кольцевую автодорогу. Согласно планам, все работы на МТР должны быть завершены в конце осени текущего года, — рассказал он.

Руководитель ведомства уточнил, что специалисты завершили монтаж пролетных строений эстакад, а также забетонировали плиту проезжей части эстакады А4.

По словам Овчинского, А1 станет самой высокой эстакадой на МТР. Она будет находиться над МКАД и над уже готовой частью развязки на высоте около 21 метра.

Директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев добавил, что на развязке будет четыре уровня. Среди подобных развязок он также назвал развязку МКАД и Ленинского проспекта, МКАД и Волгоградского шоссе, Бусиновскую транспортную развязку, а также Косинскую и Бесединскую дороги.

Янев уточнил, что эстакада монтировалась методом надвижки пролетного строения, так как поблизости находятся действующая магистраль и железная дорога.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что строительство сети эстакад, путепроводов и тоннелей на участках Московского скоростного диаметра поможет эффективно распределить транспортные потоки.