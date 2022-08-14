WP: Страны на восточном фланге НАТО призвали США ускорить поставки вооружения

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Страны Балтии и ряд восточноевропейских государств призвали Соединенные Штаты ускорить сроки поставки им вооружений, также они видят необходимость в расширении американского военного присутствия в регионе. Об этом пишет газета The Washington Post (WP)​​​​​​.

— Реактивные системы залпового огня HIMARS, беспилотники Reaper, контрбатарейные радары — это то, что нам понадобится больше всего с точки зрения... боевой мощи, — цитирует издание канцлера эстонского министерства обороны Кусти Сальма.

В публикации также отмечается, что некоторые страны Восточной Европы призывают увеличить на их территориях число американских военных, чтобы «держать Москву в страхе», передает RT.

До этого заместитель постпреда России при отделении ООН Андрей Белоусов на конференции стран — участниц Договора о запрещении ядерного оружия сообщил, что заявления Соединенных Штатов относительно возможности использования ядерного оружия и практика совместных ядерных миссий Североатлантического альянса позволяют сделать вывод, что от блока можно ожидать оправданий в аспекте применения таких вооружений.