Дипломат РФ сообщил, что НАТО может оправдать любое применение ядерного оружия

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Заявления Соединенных Штатов относительно возможности использования ядерного оружия и практика совместных ядерных миссий Североатлантического альянса (НАТО) позволяют сделать вывод, что от блока можно ожидать оправданий применения таких вооружений. Об этом сказал в среду, 10 августа, заместитель постпреда России при отделении ООН Андрей Белоусов на конференции стран — участниц Договора о запрещении ядерного оружия (ДНЯО).

Он отметил, что итоговая декларация саммита НАТО в Мадриде закрепила за альянсом статус ядерного военно-политического блока.

— Сообществу ДНЯО еще предстоит проанализировать последствия данного обстоятельства, которое заставляет по-иному взглянуть на статус неядерных членов блока, особенно тех, на территории которых размещено американское ядерное оружие, — заявил дипломат.

Белоусов добавил, что такие же вопросы вызывают и совместные ядерные миссии НАТО по отработке применения ядерного оружия, в которых принимают участие неядерные государства.

— Мы уже не раз слышали заявления, что данная практика не противоречит ДНЯО, и проведение таких миссий якобы было согласовано еще на этапе подготовки договора. Считаем эти аргументы не более чем отговорками для оправдания действий, которые идут вразрез с ключевыми положениями ДНЯО. Если суммировать все эти факты, то напрашивается вывод, что в будущем от государств — членов НАТО можно ожидать оправдания любого использования ядерного оружия, — подчеркнул Белоусов.

В финале выступления он заявил, что сейчас существует реальная угроза возникновения ядерной войны. Особенно с учетом того, что Штаты являются единственной страной, которая применила на практике ядерный арсенал, сообщает ТАСС.

6 августа первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский упрекнул генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в умалчивании виновника бомбардировки Хиросимы. Он отметил, что решение о бомбардировке Хиросимы не было связано с военной нуждой США.