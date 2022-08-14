Кастинги в городскую театральную труппу для подростков пройдут в семейных центрах

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В столичных семейных центрах 15 августа стартуют кастинги в городскую театральную труппу «Взлет». Приять в них участие могут ребята старше 12 лет, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Всем желающим попасть в труппу предлагается выбрать стихотворение, отрывок из прозы и басню и прочесть их перед комиссией.

Те, кто успешно пройдет кастинг, смогут посещать занятия по актерскому мастерству, сценической речи, пластике, импровизации. Их будут проводить артисты столичных театров. Руководить труппой «Взлет» будет актер Московского театра на Таганке Александр Алешкин, который снялся более чем в 40 теле- и кинофильмах.

— Новый творческий проект «Взлет» призван объединить ребят из разных округов города, увлекающихся актерским мастерством, в единую труппу. Перевоплощаясь в героев спектакля, ребята учатся понимать себя, свои чувства и доносить их до окружающих, — цитирует директора семейного центра «САО» Ирину Пономареву официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Музее Победы 14 августа пройдут тематическая встреча и бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству.