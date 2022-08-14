Регата Радио Monte Carlo открыла программу ВЭФ-2022  

Фото: пресс-служба радио «Монте Карло»

В подмосковном яхт-клубе Tenzor Sailing Club 13 августа состоялась регата радио Monte Carlo, которая объединила деловую программу, спорт и музыку, а также стала местом притяжения представителей бизнес-элиты и звезд шоу-бизнеса. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Программа началась с регаты, в которой гости могли поучаствовать под руководством профессиональных инструкторов.

После завершения водных соревнований и награждения победителей в Tenzor Sailing Club началась бизнес-сессия «Русская Медиагруппа: Creative & Business. Эмоциональное таргетирование: благородная классика и дерзкий диджитал». Учатниками деловой программы стали эксперты от туристической отрасли, шоу-бизнеса, медиа и других бизнес-сфер.

Фото: пресс-служба радио «Монте Карло»

— Мы обсуждаем и классический, и цифровой маркетинг в первую очередь в контексте Дальнего Востока, так как наше мероприятие предваряет Восточный экономический форум. В моем представлении Дальний Восток — это место, которое будет притягивать людей по-настоящему вовлеченных. Не каждый готов приехать в этот край, но те, кто приехал, готовы работать, — отметил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Главными темами встречи, как было заявлено, стали Дальний Восток и потенциал развития территории.

Спикеры обсудили актуальные вопросы современного бизнеса в сфере маркетинга, продвижения и цифровых технологий, отметили в пресс-службе.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в сентябре полетит на Дальний Восток для участия в Восточном экономическом форуме.