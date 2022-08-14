Кому нельзя есть мед

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Мед не так безобиден, как принято считать. Стоит быть осторожным с этим продуктом и тем, у кого нет никаких проблем со здоровьем, и диабетикам. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.

Она подчеркнула, что людям, страдающим сахарным диабетом, лучше воздержаться от употребления меда.

— Есть распространенное мнение, что мед полезен и оказывает бактерицидное действие, он входит в состав многих рецептов, поэтому его можно есть всем. Но это не так: по калорийности и способности повышать уровень сахара в крови это тот же сахар, — пояснила Соломатина.

Диетолог отметила, что у диабетиков мед будет влиять на уровень глюкозы в крови. При компенсированном диабете допускается употребление незначительного количества меда, однако и в этом случае возможно повышение уровня сахара, поэтому также лучше воздержаться, заверила врач.

Повышение уровня глюкозы способно привести к значительным проблемам со здоровьем, предупредила Соломатина.

— При повышении уровня глюкозы сахар будет разъедать сосуды, и в наиболее тонких местах возможны осложнения. Человек может ослепнуть, могут быть проблемы с почками, можно потерять ногу и так далее. А вообще самое опасное — развитие деменции, инсульты, инфаркты, психиатрические проблемы, — перечислила диетолог.

Возникновение диабета у здорового человека сопряжено с рядом факторов (наследственность, стрессы и прочее), однако злоупотребление медом также может привести к появлению диабета, подчеркнула врач. Поэтому даже полностью здоровому человеку не стоит есть больше пары чайных ложек меда в день, заключила Соломатина.