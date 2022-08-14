Движение временно ограничат на Липецкой улице и Измайловском проспекте в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

В столице временно ограничат движение транспорта на двух улицах в ЮАО и ВАО в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 14 августа.

Так, с 17 августа 2022 года по 20 ноября 2023 года ограничения будут действовать на съезде с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону области. Здесь движение транспорта сохранится по одной полосе за счет обустройства временной объездной дороги.

С 18 августа по 30 сентября 2022 года движение транспорта также будет ограничено на участке от владения 54 на Измайловском проспекте до дома 4 на 3-й Парковой улице.

1/2 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 2/2 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Автомобилистам рекомендовали заранее планировать маршрут, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в период с 13 по 28 августа будет временно ограничен проезд на Каширском шоссе. Уточняется, перекрытие коснется участка от дома 49 по Каширскому шоссе до Каспийской улицы.

Кроме того, движение транспорта будет ограничено в районе Русаковской улицы. Работы коснутся участков Сокольнической площадки, Сокольнического переулка, Песочного переулка, улицы Сокольнический Вал и 4-го Полевого переулка. Перекрытие продлится с 15 августа по 30 ноября.