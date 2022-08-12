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Движение на двух улицах Москвы ограничат из-за строительных работ

Александр Афонин
Город
Движение на двух улицах Москвы ограничат из-за строительных работ
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Каширское шоссе Карта всех событий

В столице временно ограничат движение транспорта на двух улицах в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 12 августа.

Так, в период с 13 по 28 августа будет временно ограничен проезд на Каширском шоссе. Уточняется, перекрытие коснется участка от дом 49 по Каширскому шоссе до Каспийской улицы.

Движение на двух улицах Москвы ограничат из-за строительных работ Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Кроме того, движение транспорта будет ограничено в районе Русаковской улицы. Работы коснутся участков Сокольнической площадки, Сокольнического переулка, Песочного переулка, улицы Сокольнический вал и 4-го Полевого переулка. Перекрытие продлится с 15 августа по 30 ноября.

Движение на двух улицах Москвы ограничат из-за строительных работ Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что на двух улицах Москвы 14 августа будет перекрыто движение транспорта из-за проведения киносъемок. Так, ограничения коснутся Большого Спасоглинищевского переулка и Большой Академической улицы.

Также движение в 1-м Красногвардейском проезде в Пресненском районе Москвы будет ограничено в связи с проведением строительных работ. Проезд будет перекрыт с 15 по 30 августа в районе дома 19. Кроме того, в районе дома 22 движение ограничат с 5 по 30 сентября.

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