Синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На предстоящей неделе в Москве сохранится не по сезону жаркая погода. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Август 2022 года в Центральной России идет по графику среднемесячной температуры как самый теплый текущим летом (+21,1 градуса), хотя по климату сезона должен быть наиболее прохладным месяцем. Такое температурное первенство сохранится и на предстоящей неделе, — заявил он.

По словам синоптика, с понедельника, 15 августа, до четверга, 18 августа, синоптическая ситуация будет определяться юго-западной периферией антициклона. Из-за этого следует ожидать не по сезону теплые дни с температурным фоном на 5–7 градусов выше многолетней нормы.

Кроме того, даже по ночам погода не будет опускаться ниже 12 градусов тепла. А в разгар дня воздух прогреется вплоть до 32 градусов.

Таким образом, в Москве ожидается 15–17 градусов ночью и 28–31 днем. Однако в пятницу, 19 августа, ожидается мозаичный скоротечный дождь с грозой.

Это немного освежит погоду, и температура воздуха опустится на 3 градуса. В следующие выходные дневная температура будет достигать 30 градусов тепла, написал Тишковец в Telegram-канале.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в городе установилась аномально теплая погода. Вторая половина последнего летнего месяца в столице тоже может оказаться слишком жаркой.

Он отметил, что сейчас температура в Москве превышает августовскую норму. Собеседник «ВМ» отметил, что даже если после 22 августа погода начнет сильно меняться, то это пока не приведет к заметному похолоданию.