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Число пострадавших при взрыве на рынке в Ереване увеличилось до 51

Евгений Белоусов
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Число пострадавших при взрыве на рынке в Ереване увеличилось до 51
Фото: Telegram / РИА Новости

Число пострадавших в результате взрыва и пожара на ереванском оптовом рынке «Сурмалу» увеличилось до 51. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении в воскресенье, 14 августа.

— На данный момент один ребенок находится в реанимационном отделении, врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное, его жизнь вне опасности, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / РИА Новости

Всего в больницу, как уточняется, доставили 12 пострадавших детей. Часть одного из зданий практически полностью разрушена.

На месте происшествия продолжают работу расчеты спасателей. Им помогают местные жители, которые подключились к разбору завалов.

При этом часть коммерсантов пытается вынести свой товар. Кроме того, стоящая в Ереване жара в 35 градусов сильно осложняет тушение пожара, передает РИА Новости.

На ереванском оптовом рынке «Сурмалу» прогремел взрыв, за которым последовал сильный пожар. В результате взрыва есть погибшие.

По предварительным данным, пожар возник на складе пиротехники. Возгоранию присвоена третья категория.

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