Число пострадавших при взрыве на рынке в Ереване увеличилось до 51
Число пострадавших в результате взрыва и пожара на ереванском оптовом рынке «Сурмалу» увеличилось до 51. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении в воскресенье, 14 августа.
— На данный момент один ребенок находится в реанимационном отделении, врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное, его жизнь вне опасности, — говорится в сообщении.
Всего в больницу, как уточняется, доставили 12 пострадавших детей. Часть одного из зданий практически полностью разрушена.
На месте происшествия продолжают работу расчеты спасателей. Им помогают местные жители, которые подключились к разбору завалов.
При этом часть коммерсантов пытается вынести свой товар. Кроме того, стоящая в Ереване жара в 35 градусов сильно осложняет тушение пожара, передает РИА Новости.
На ереванском оптовом рынке «Сурмалу» прогремел взрыв, за которым последовал сильный пожар. В результате взрыва есть погибшие.
По предварительным данным, пожар возник на складе пиротехники. Возгоранию присвоена третья категория.