«Парк Яуза» завоевал премию Московского урбанистического форума

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Россия, Москва, парк Яуза Карта всех событий

«Парк Яуза» стал победителем в номинации «Дизайн в городе» премии городских инициатив MUF Community Awards. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Работы по обустройству парка проходили в несколько этапов. Так, в 2016 году была приведена в порядок территория поймы реки Яузы вдоль Чукотского проезда.

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На следующий год специалисты обновили сквер вдоль Тенистого проезда в районе Свиблово и парк спорта «Яуза», благоустроили сквер у Лазоревого проезда, а также «Сад будущего» на месте усадьбы Леоново XVII века.

В 2019 году была благоустроена территория вдоль Заповедной улицы и реконструирован амфитеатр — эстрадная площадка «Певческое поле». Эксперты также привели в порядок пруд и проложили экотропу со смотровыми площадками.

В прошлом году были проведены масштабные работы на двух участках поймы реки Чермянки — правого притока Яузы — на территориях от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова. В районе проезда Дежнева, как уточняется, появился спорткластер.

Кроме того, сейчас специалисты комплекса проводят работы еще на двух участках: от МКАД до Енисейской улицы, а также на территориях вдоль Северодвинской улицы, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что современный парк с удобными прогулочными маршрутами и зонами отдыха появился в рамках благоустройства возле станции БКЛ метро «Давыдково» на западе Москвы. Он расположился на территории Козловского леса.