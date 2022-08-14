«Страшная тетка Круэлла»: Добровинский сравнил Успенскую с живодеркой из мультика

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Звездный адвокат Александр Добровинский сравнил певицу Любовь Успенскую с персонажем из мультфильма 1961 года «101 далматинец» студии Уолта Диснея из-за скандала с собакой.

— Много лет назад, когда дети были маленькие, мы вместе смотрели милый фильм «101 далматинец». Там действовала страшная тетка Круэлла, которая хотела уничтожить несчастных собачек, — рассказал адвокат.

Добровинский заметил в своем Telegram-канале, что спустя много лет он встретил «американскую живодерку» в подмосковном поселке.

В июне Добровинский заявил, что только тюремное заключение Успенской будет удовлетворительным итогом судебной тяжбы между ней и соседкой певицы Анной Кауфман. В мае Успенская стала участницей громкого скандала.

По данным СМИ, артистка напала на бульдога соседки. Все случилось, когда певица вышла на прогулку с дочерью Татьяной и йоркширским терьером.

По словам Кауфман, Успенская побежала за трехмесячным щенком французского бульдога, но, обнаружив там только старую собаку, начала избивать ее рукояткой поводка. После чего она вступила в конфликт с хозяйкой питомца, заявив, что собака чуть не укусила ее за ногу и не загрызла ее терьера.