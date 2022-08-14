«Москва не сразу строилась»: выпускники московских колледжей — о профессии строителя

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечают День строителя. Выпускники строительных специальностей колледжей Москвы делятся в профессиональный праздник историями успеха.

Строительный комплекс по праву называют локомотивом развития Москвы: за последние 10 лет строительная отрасль подарила москвичам почти 150 станций метро, МЦК, МЦД, более тысячи километров дорог и более 100 миллионов квадратных метров недвижимости.

— Строительство — отрасль, которая будет развиваться всегда. Именно поэтому в Москве широкий выбор колледжей, в которых можно обучиться строительной профессии. Их материальная база в последние годы значительно обновилась, а учебные программы непрерывно адаптируются под новейшие технологии и вызовы отрасли в целом, — отмечает заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Тверской.

На сегодняшний день отрасль сохраняет высокие темпы работы: в столице реализуются программы реновации, реставрация объектов культурного наследия, идет строительство современных комфортных жилых домов, продолжается модернизация транспортной инфраструктуры. Востребованность высококвалифицированных кадров обеспечивает выпускникам строительных специальностей возможность получить высокооплачиваемую работу сразу после окончания обучения в колледже.

Выпускник Образовательного комплекса градостроительства «Столица» Камал Гейдаров — ведущий специалист компании, которая занимается строительством инженерных сооружений для Московского метрополитена. На третьем курсе проходил в ней практику от колледжа и теперь каждый день успешно применяет полученные навыки и умения.

— На третьем курсе я попал на стажировку в строительную компанию. Я приобрел опыт взаимодействия с отделами и участками, умение работать с документами и проектом, а также приобрел знания по общению с руководством. Уже спустя два года я получил повышение до должности инженера производственно-технического отдела первой категории. Теперь у меня в подчинении много сотрудников, я обучаю их проектированию и работе с документами проектов. Я получил много знаний в комплексе, которые послужили отличным «фундаментом»: основы строительного дела, организация, учет и контроль технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений, работа с технической документацией. Нашей группе посчастливилось поучиться у талантливых и умных преподавателей, — рассказал Камал.

Айдар Хакимов — выпускник Колледжа архитектуры и строительства № 7. Он работает инженером производственно-технического отдела — контролирует соблюдение нормативов на объектах строительства.

— Про учебу в колледже я могу много рассказывать: у нас было много трудоемких проектов, огромное количество часов за компьютером с чертежами и расчетами — именно тогда я понял, что на мне в будущем будет лежать огромная ответственность за все мои действия. Мне предлагали трудоустройство еще на третьем курсе — в организации, где я проходил практику. Но я решил развиваться дальше и после выпуска получил предложение пойти на должность инженера производственно-технического отдела в строительную компанию, — рассказал Айдар. — Моя работа на объекте начинается с обследования кровли и фасада здания. Это нужно, чтобы определить область проблемы. Исходя из этого, я составляю смету, учитывая специфику здания и стоящих задач. В монтаже особое внимание уделяется мелочам. Небрежная укладка гидро- и пароизоляционного материала, ошибка в установке водосточных систем или нарушение технологических предписаний к материалам могут негативно отразиться на комфорте проживания. И все это — моя ответственность.

В Москве профессии строителя обучают пять колледжей: Московский колледж архитектуры и градостроительства, Колледж архитектуры и строительства № 7, Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Образовательный комплекс градостроительства «Столица» и Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова.