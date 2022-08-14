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Онколог Воробьев назвал снижающую на треть риски развития рака добавку

Василий Плиткин
Общество
Онколог Воробьев назвал снижающую на треть риски развития рака добавку
Фото: Unsplash

Принимаемый в форме добавки кальций способен снизить риск рака толстой кишки (кишечника) более чем на 30 процентов. Об этом заявил врач-онколог Андрей Воробьев.

— Рак кишечника является одним из четырех наиболее распространенных видов рака в Великобритании наряду с раком молочной железы, легких и простаты. На это заболевание приходится 11 процентов всех новых случаев рака в Великобритании, что делает его четвертым по распространенности, — сказал специалист.

Связь была наиболее сильной — снижение риска на 31 процент — у тех, кто принимал добавку в дозе 500 миллиграмм в день и более, уточнил он. При этом точный механизм, с помощью которого кальций может помочь снизить риск развития рака, неясен, передает слова Воробьева «МедикФорум».

Врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, какие продукты могут спровоцировать развитие рака.

По словам специалиста, онкология может развиться из-за избыточного потребления продуктов с высоким содержанием сахара. Врач добавила, что для профилактики рака человеку также необходимо исключить из рациона пищу из переработанного мяса.

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