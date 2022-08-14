Движение на участке Огородного проезда ограничат с 17 августа

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Огородный проезд Карта всех событий

С 17 августа по 30 ноября движение на пересечении Огородного проезда с 17-м проездом Марьиной Рощи будет ограничено. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

— Ограничение движения вводится в связи с проведением реконструкции инженерных сетей на пересечении Огородного проезда и 17-го проезда Марьиной Рощи, — говорится в сообщении.

Уточняется, что с 17 августа до 30 сентября и с 16 октября до 30 ноября ограничение будет действовать круглосуточно, а с 1 по 15 октября — с 01:30 до 05:30, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в период с 13 по 28 августа будет временно ограничен проезд на Каширском шоссе. Уточняется, перекрытие коснется участка от дома 49 по Каширскому шоссе до Каспийской улицы.

Кроме того, движение транспорта будет ограничено в районе Русаковской улицы. Работы коснутся участков Сокольнической площадки, Сокольнического переулка, Песочного переулка, улицы Сокольнический Вал и 4-го Полевого переулка. Перекрытие продлится с 15 августа по 30 ноября.