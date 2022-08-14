Стала известна причина эвакуации целого подъезда дома на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, проспект 40 лет Октября, 11 Карта всех событий

Жильцов подъезда жилого дома на проспекте 40 лет Октября эвакуировали из-за отравления угарным газом. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 14 августа, сообщил источник в экстренных службах.

Изначально жильцы одной из квартир вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия. Однако прибывшие на место врачи тоже почувствовали недомогание.

Вскоре были эвакуированы жильцы всего подъезда, уточнил собеседник «ВМ». На место происшествия была вызвана Газодымозащитная служба.

По имеющейся у агентства городских новостей «Москва» информации, всего удалось эвакуировать 20 человек, однако три жильца пострадали. В настоящее время в доме проводится проветривание помещений, заключили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков рассказал «Вечерней Москве», что перекрытый на время длительного отсутствия человека дома газ позволяет исключить вероятность утечки. При этом перекрывать его важно правильно.