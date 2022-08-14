Предвестников катастрофы обнаружили в ЕС в обмелевших реках

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«Голодные камни», предзнаменующие скорые беды, обнаружили в ЕС на поверхности пересохших рек. Об этом сообщило издание NU в воскресенье, 14 августа.

— «Голодные камни »снова были найдены на высохших участках русла реки Рейн. В Нидерландах еще ни разу не фиксировали настолько слабую мощность речного потока, — говорится в материале.

Речные камни и скалы, на которых оставляли даты и отметки уровня воды, называют «голодными». Уточняется, что они служат предупреждением о трудных временах, наступающих в результате обмеления рек.

Считается, что вскоре после их обнаружения наступают голод, засуха и неурожай. Первые подобные отметки, по данным историков, появились в XV веке.

Так, в ХХ веке камни показывались из воды в 1918 году, во время Первой мировой войны. Чаще всего они встречаются в настоящее время в руслах Рейна и Эльбы, передает РИА Новости.

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