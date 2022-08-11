Европу ожидает сильнейшая за последние 500 лет засуха. Какие потери грозят странам ЕС

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Стало известно, что Европу ожидает самая сильная засуха за последние 500 лет. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, почему в европейских странах наступила засуха, может ли случиться подобное в России и как это отразится на экономике государств.

Справится ли Европа

Как рассказал «Вечерней Москве» доктор экономических наук Леонид Холод, засуха негативно скажется на экономике европейских стран. Это создаст дополнительные расходы, отключение воды и потерю урожая.

По мнению собеседника «ВМ», засуха может спровоцировать целый ряд экономических проблем в странах Европы, среди которых:

Отключение водоснабжения;

Рост цен;

Потеря некоторых сельскохозяйственных угодий.

— Засуха очень плохо влияет на рост плодовых растений, также негативно воздействует на состояние пастбищ и сельхозугодий. Например, если вовремя не напоить животных водой, уменьшается количество молочной продукции, что приведет к росту ее цены, — прокомментировал экономист.

Холод подчеркнул, что увеличение цен на продукты питания будет связано и с тем, что потребуется дополнительное вложение в сельскохозяйственное производство (дополнительное кондиционирование пастбищ).

Он также не исключил бытовых неприятностей, которые будут спровоцированы засухой. В частности, речь идет об отключении водоснабжения.

Однако экономист добавил, что в Европе развита система страхования и кредитования, которая является подушкой безопасности в подобных неблагополучных ситуациях, поэтому можно предполагать, что в течение сезона экономика страны восстановится.

В чем причина засухи

Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, засуха в Европе началась в конце июля. Ее спровоцировал дефицит осадков.

— Происходит это в первую очередь из-за стабильности определенных синоптических ситуаций, при которых следует вынос воздушных потоков со стороны Северной Африки. Дополнением является антициклональная погода, которая препятствует возникновению осадков в этих районах, — прокомментировал специалист.

Также Шувалов добавил, что частая повторяемость атмосферных образований (антициклонов) в этом сезоне препятствует появлению осадков.

— По периферии этих антициклонов с Северной Африки поступает очень жаркий воздух, что провоцирует наступление очень горячего воздуха. Это также приводит к засушливым условиям, — заключил синоптик.

В нашей стране, как отметил собеседник «ВМ», подобная ситуация не исключена, засушливые условия в течение десятилетия можно будет наблюдать на востоке европейской территории России, на Урале и юге Сибири, а также южных сторонах Тюменской и Омской областей.

— Поволжье (включая нижнее Поволжье), восток Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской областей, Калмыкия и Дагестан также могут столкнуться с засушливыми условиями, — подчеркнул Шувалов.

Он добавил, что температура в этих регионах может достигать отметки 33–38 градусов (кроме среднего Поволжья) и сопровождаться низким количеством осадков. Также устойчивый высотный гребень (повышенное давление) и преобладание потоков антициклона (высотный и приземный) будут способствовать возникновению засухи в этих регионах.