Экономист Холод оценил вероятность дефицита корма для животных в России

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Компания Purina, входящая в концерн Nestle, приостановила производство и продажу кормов Friskies в России. Уточняется, что это связано со сложностями при закупке и поставке сырья. Возможен ли в стране дефицит корма для домашних питомцев, «Вечерней Москве» рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.

— Если говорить о кормах для животных, то санкций на ввоз определенных ингредиентов, необходимых для их изготовления, еще не было. Возможно, существуют логистические препоны, которые препятствуют своевременному завозу этих ингредиентов, что создает проблемы для их продажи, — пояснил эксперт.

Однако, по словам экономиста, даже если производство определенных марок кормов в нашей стране станет проблематичным, одномоментного исчезновения продукции не произойдет, потому что всегда есть запасы.

— В рыночной экономике не может случиться исчезновение продукта в один момент. Сначала начнутся перебои в поставках, затем последует рост цен, так как товар будет в дефиците. И только пройдя все эти пункты, товар может исчезнуть из магазинов, — отметил специалист.

Холод также добавил, что возможность параллельного импорта в случае с зарубежным кормом для животных сомнительна.

— Если компания-поставщик не хочет поставлять товар, то кто-то третий в этой цепочке должен купить этот товар, поставить его четвертому, а уже он продаст его нам. Но компания, которая отказала в поставках своей продукции, будет уведомлена об этом. И есть вероятность очередной приостановки поставок, — предупредил экономист.

Однако Холод уверен, что реализация собственного производства устранит проблему ухода зарубежной продукции с российских рынков, несмотря на то что это займет приличное количество времени.

Также эксперт рассказал, что Россия имеет самый большой в мире сельскохозяйственный потенциал. Его реализация, по словам экономиста, сделает страну главным производителем продовольствия для мирового рынка.