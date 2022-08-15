Автор знаменитых граффити с Брежневым Дмитрий Врубель скончался

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Художник Дмитрий Врубель умер на 63-м году жизни. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил в Telegram-канале литературовед Глеб Морев.

Причины смерти художника не называются.

Его супруга, художница Виктория Тимофеева, сообщала в социальных сетях, что Врубель в конце июня заразился коронавирусом и лечился в больнице. Она рассказывала, что сердце мужа не справлялось с болезнью, ему установили желудочковый аппарат вспомогательного кровообращения и ввели в искусственную кому,

Одна из самых известных в мире работ Врубеля — граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», на которых изображен поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера. Рисунок был создан в 1990 году по снимку французского фотографа Режиса Буссю, который снял 4 октября 1979 года генсека компартии ГДР Хонеккера в объятиях советского лидера. Это было в Восточном Берлине во время награждения званием Героя ГДР и медалью имени Карла Маркса. Граффити появились на фрагменте Берлинской стены, в 2009 году Врубель реставрировал рисунок.