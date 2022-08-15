Ефимов: 13 поликлиник построят в Москве по проекту «Индустриальные кварталы»
На территории бывших промзон появится не менее 13 поликлиник. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 15 августа.
— В индустриальных кварталах, созданных на месте заброшенных промзон и неэффективно используемых территорий, появится не менее 13 поликлиник и травмпунктов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров. Строительство современных объектов здравоохранения сделает медицинскую помощь для москвичей еще более доступной, — сказал представитель мэрии.
Так, четыре поликлиники появятся в ЗАО, три — в СВАО, две — в ЮВАО, а также по одной — в САО, СЗАО, ВАО и ЮАО. Уточняется, что крупнейшее учреждение в рамках проекта «Индустриальные кварталы» возведут в районе Западное Дегунино на территории бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы».
Его площадь составит 25 тысяч квадратных метров, уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. При этом в бывшей промзоне «Серп и Молот» в Лефортове построят детскую и взрослую поликлиники общей площадью 21,5 тысячи квадратных метров.
12 августа сообщалось, что специалисты завершат работы по строительству нового лечебно-диагностического корпуса Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова до конца текущего года. Уточняется, что площадь восьмиэтажного здания составит 75,6 тысячи квадратных метров.
В здании расположится консультативно-диагностическое отделение, центр амбулаторной онкологической помощи, отделения диагностики и лучевой терапии, операционные и прочие службы больницы.