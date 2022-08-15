В Великобритании оценили ущерб компаний от антироссийских санкций

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Более чем две трети компаний из Великобритании пострадали от последствий антироссийских санкций. Об этом пишет британское издание Daily Mail со ссылкой на опрос страхового агентства Mactavish.

Отмечается, что 71 процент опрошенных имеет активы, которые напрямую пострадали от ограничений, введенных в России. При этом больше половины компаний сообщили о росте затрат и сбои в работе производственных цепочек, а 44 процента потеряли поставщиков. Проблемы с персоналом испытывают 42 процента респондентов.

По данным исследования, наибольшей ущерб понесли финансовые и авиационные сферы Британии. Так, свыше 90 процентов финансовых компаний пожаловались на причиненный от ограничений против российских активов и фондов ущерб, 84 процента компаний авиационной отрасли также заявили об убытках.

По словам главы Mactavish Брюса Хепберн, бизнес в Великобритании столкнулся с более высокими ценами и большим количеством споров, передает Lenta.ru.

До этого обозреватель французского портала Agoravox Кальман Шнур заявил, что санкции, введенные западными странами против России ударили по самим этим государствам и являются «самоубийством» для Евросоюза.