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Искусственный интеллект для диагностики онкозаболеваний внедрят в столичных больницах

Лейла Алиева
Город
Искусственный интеллект для диагностики онкозаболеваний внедрят в столичных больницах
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные врачи начали тестировать сервисы российских разработчиков, лучший из которых внедрят во всех онкобольницах города. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В рамках московского стандарта онкологической помощи в столице действует сеть патоморфологических лабораторий, оснащенных суперсовременным оборудованием. В них проводятся гистологические, молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования, от которых зависит своевременная постановка диагноза и планирование лечения онкологических заболеваний с учетом индивидуальных характеристик опухоли, — рассказала она.

По словам Раковой, работа с цифровыми копиями биоматериалов будет возможна онлайн — прямо во время процедуры диагностики, а также постфактум — на базе данных ЕМИАС.

Уточняется, что в пилотном проекте участвуют цифровые сервисы трех российских разработчиков. До конца этого года врачи-патоморфологи двух онкобольниц будут отслеживать качество сканирования материала, скорость обработки данных, а также проверять каждый результат проведенных при помощи данных сервисов исследований. После этого лучший сервис внедрят во все городские онкологические больницы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Детские поликлиники столицы 9 августа полностью перешли на использование электронных медицинских карт. При этом старые документы будут перевезены в роботизированный кластер Главархива.

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