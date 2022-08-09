Столичные детские поликлиники полностью перешли на электронные медкарты
Детские поликлиники столицы перешли на использование исключительно электронных медицинских карт. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 9 августа.
— Мы завершили важный этап перехода к цифровой поликлинике будущего. Все детское амбулаторное звено столицы отказалось от ведения медкарт на бумаге. Теперь работа идет исключительно в электронных медицинских картах, — сказала она.
Отмечается, что нововведение позволило отказаться от введения медицинских карт в бумажном формате. Старые документы будут перевезены в роботизированный кластер Главархива. На месте бывших картохранилищ специалисты оборудуют комфортные помещения для врачей, передает официальный сайт мэра Москвы.
19 июля Анастасия Ракова сообщила, что Московский центр инновационных технологий в здравоохранении успешно провел тестирование российских импортозамещающих имплантатов для хирургии и нейрохирургии на базе городских больниц. Отмечается, что данные имплантаты производит компания из Нижнего Новгорода.