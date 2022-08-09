Столичные детские поликлиники полностью перешли на электронные медкарты

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Детские поликлиники столицы перешли на использование исключительно электронных медицинских карт. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 9 августа.

— Мы завершили важный этап перехода к цифровой поликлинике будущего. Все детское амбулаторное звено столицы отказалось от ведения медкарт на бумаге. Теперь работа идет исключительно в электронных медицинских картах, — сказала она.

Отмечается, что нововведение позволило отказаться от введения медицинских карт в бумажном формате. Старые документы будут перевезены в роботизированный кластер Главархива. На месте бывших картохранилищ специалисты оборудуют комфортные помещения для врачей, передает официальный сайт мэра Москвы.

19 июля Анастасия Ракова сообщила, что Московский центр инновационных технологий в здравоохранении успешно провел тестирование российских импортозамещающих имплантатов для хирургии и нейрохирургии на базе городских больниц. Отмечается, что данные имплантаты производит компания из Нижнего Новгорода.