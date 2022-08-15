Подготовка к конкурсу «Доброволец Москвы — 2022» стартовала в столице

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице началась подготовка к самому масштабному конкурсу волонтеров «Доброволец Москвы — 2022». Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что мероприятие в этом году пройдет в восьмой раз, а прием заявок стартует в сентябре. При этом конкурс продлится до декабря.

— Конкурс «Доброволец Москвы» помогает все большему количеству горожан найти свой волонтерский путь, а городу — лучшие добровольческие инициативы. Ежегодно растет количество участников и социально значимых проектов. Все желающие могут попробовать свои силы в разных номинациях. Для каждой из них разработаны индивидуальные критерии оценки с учетом опыта и компетенций конкурсантов, — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Так, конкурсные испытания состоятся в несколько этапов, в которые входит подача заявок, экспертная оценка проектов, финальные испытания и награждение лучших инициатив и программ, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что на сайте центра «Мосволонтер» появился новый сервис, который поможет подать документы на получение личной книжки волонтера дистанционно. Также сократилось время на изготовление документа.