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Собянин рассказал о благоустройстве Левобережного района Москвы

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал о благоустройстве Левобережного района Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северный административный округ, район Левобережный Карта всех событий

В столичном Левобережном районе открылась новая школа с детским садом, рядом с которыми расположено много новостроек. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, это уже второе учебное здание, построенное на территории района.

— Строительство школ и детских садов — самый надежный индикатор динамичного развития. И действительно Левобережный переживает сегодня свое второе рождение. В 2018 году прямо в центре района была открыта новая станция метро «Беломорская», которую жители ждали несколько десятилетий, — отметил он.

Кроме того, в Левобережном специалисты реконструировали Ленинградское шоссе с развязкой на МКАД, а также Смольную улицу, что способствовало улучшению дорожной ситуации в районе. Также удалось навести порядок у станции «Речной вокзал», где стало заметно тише и спокойней после продления Замоскворецкой линии метро.

Также положительно влияет на транспортную ситуацию в районе Московский скоростной диаметр, который разгружает Ленинградское шоссе, а в сентябре здесь откроется движение по эстакаде от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе, что завершит строительство основного участка МСД.

В программу реновации района входит 12 жилых домов, которые подлежат расселению в 2025–2028 годах. На данный момент идет подбор стартовых площадок, рассказал Собянин в своем блоге.

В Левобережном районе 1 сентября откроется новое здание школы № 158. При этом всего к концу года в городе откроется порядка 60 детских садов и школ.

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