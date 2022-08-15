Более 10 тысяч москвичек в этом году получили помощь в рамках программы «Мама работает»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С начала 2022 года свыше 10 тысяч женщин получили помощь в рамках программы «Мама работает» в специализированном центре занятости «Моя карьера». Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

По ее словам, каждый год помощь в центре получают более 20 тысяч жительниц столицы.

— Программа «Мама работает» помогает москвичкам адаптироваться к новой жизненной ситуации, вернуться к любимой профессии или освоить новую, что даст возможность развиваться профессионально и посвящать время семье, — рассказала Александрова.

Она уточнила, что около 60 процентов женщин, которые обращаются за помощью в центр, находят работу, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ разработал новый бесплатный онлайн-курс «Коучинг для карьеры», который будет проходить в рамках проекта «Мама онлайн». Старт занятий запланирован на 16 августа. В рамках курса женщины смогут посетить четыре вебинара. Они будут посвящены изучению стандартов Международной федерации коучинга (ICF), постановке собственных карьерных целей, раскрытию потенциала человека и долгосрочному планированию карьеры.