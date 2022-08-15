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Новый владелец OBI выкупил российский бизнес компании за 600 рублей

Александр Афонин
Экономика
Новый владелец OBI выкупил российский бизнес компании за 600 рублей
Фото: Pixabay

Бизнесмен Йозеф Лиокумович выкупил контрольный пакет российского бизнеса немецкой компании OBI GmbH за 600 рублей. Об этом стало известно в понедельник, 15 августа.

— Да, 600 рублей. До пандемии речь шла о 100 миллионах евро. Нельзя сказать, что этот бизнес ушел за бесценок. Сейчас появились обстоятельства, которые многое изменили. В этот бизнес надо много вкладывать, наводить порядок. Это экономически здоровая, замечательная компания, но ее надо поставить на ноги, — сказал он.

Уточняется, что Лиокумовичу на данный момент принадлежит 60 процентов компании. Остальные 40 находятся во владении непубличного российского партнера. Его имя не уточняется.

Бизнесмен отметил, что в прошлом году убытки OBI составили порядка 2,5 миллиарда рублей. Переговоры о покупке российских активов шли с 2019 года. Тогда стоимость магазинов оценивалась в 100 миллионов евро, передает Forbes.

30 июля рэпер и бизнесмен Тимур Юнусов (Тимати) сообщил о приобретении всех российских активов сети Starbucks, а также анонсировал открытие первых точек. По его словам, ребрендинг не будет большим.

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