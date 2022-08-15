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Набор на второй поток обучения в школе юного медиатора в Москве стартует 20 августа

Лейла Алиева
Город
Набор на второй поток обучения в школе юного медиатора в Москве стартует 20 августа
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Второй поток обучения в школе юного медиатора начнется в столице 20 августа. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщила заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер

Уточняется, что на первом потоке более 400 учащихся изучили навыки бесконфликтного общения. Во время обучения дети учатся понимать поведение собеседника в конфликтной ситуации и раскрывать личностные качества. Также проект помогает снижать агрессию и конфликтность в общении.

— В семейных центрах у нас открыты службы медиации. Для разрешения конфликтов в них обратилось более двух тысяч семей, около 85 процентов историй разрешилось положительно. «Школа юного медиатора» — это новое направление, большой проект, в котором дети учатся самостоятельно преодолевать разногласия мирным путем, а если конфликта не избежать — выходить из него с наименьшими потерями, — рассказала Бербер.

По ее словам, набор на второй поток продлится до 30 августа, а обучение стартует 3 сентября и завершится в декабре, передает официальный сайт мэра Москвы.

Представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко отметила, что развитие институтов медиации позволяет продуктивно разрешать споры и конфликты, а также минимизировать их.

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