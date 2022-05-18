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Сенатор Святенко: Развитие институтов медиации помогает минимизировать споры и конфликты

Александр Афонин
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Сенатор Святенко: Развитие институтов медиации помогает минимизировать споры и конфликты
Фото: Пресс-служба Совфеда

Развитие институтов медиации помогает продуктивно разрешать споры и конфликты, а также минимизировать их. Об этом сообщила сенатор РФ, представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко в среду, 18 мая.

— В столице параллельно развиваются несколько направлений, по которым оказывается помощь в разрешении конфликтов. В семейных центрах работают службы медиации, туда можно обратиться для разрешения семейных конфликтов, — рассказала она.

Сенатор отметила, что в «Школе юного медиатора» школьники могут получить знания о профессии медиатора. Таким образом, дети смогут стать посредником при разрешении различных споров. Помимо этого, специалисты помогут интерпретировать свой опыт и навыки, а также выбрать будущую профессию

Святенко добавила, что сейчас важно смотреть под другим углом на тех, кто живет в трудных условиях, в семье с ограниченным достатком. По ее словам, это не должно оставаться клеймом, передает агентство городских новостей «Москва».

Курс «Школа юного медиатора» в этом году откроется в 24 семейных центрах столицы. Для участников занятий подготовлены семинары-практикумы и мастер-классы, на которых школьники изучат аспекты профессии.

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