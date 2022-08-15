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Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле

Степан Жирнов
Происшествия
Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле
Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

В Лефортовском тоннеле в Москве, на внешней стороне Третьего транспортного кольца, произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 15 августа.

На месте уже работают оперативные службы города.

Как сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», движение на участке затруднено. Проехать можно по одной полосе из трех.

В субботу, 13 августа, в Лефортовском тоннеле произошла другая авария. Автомобиль наехал на ограждение рядом с 20 выходом.

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