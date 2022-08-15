Кличко рассказал, как ему угрожали из офиса Зеленского

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Мэру Киева Виталию Кличко поступали угрозы из офиса президента Украины после того, как он подписал открытое письмо к главе государства с просьбой вернуть гражданство главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану. Об этом политик рассказал изданию «Бабель».

— Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: «Ты так проактивен, мы еще за твое немецкое гражданство не брались, — заявил мэр украинской столицы.

При этом Кличко отметил, что несмотря на то, что он в течение долгого времени жил в Америке и Германии, у него нет никакого другого гражданства, кроме украинского.

— Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет, — приводит его слова РИА Новости.

30 июля мэр Днепра Борис Филатов рассказал о своем негативном отношении к решению президента Украины Владимира Зеленского лишить гражданства главу штаба обороны города Геннадия Корбана. По его словам, ситуация в стране не дает Зеленому никакого права «узурпировать власть».

До этого Корбан заявлял, что не может въехать на территорию Украины, а в Сети появился видеоролик, на котором пограничники изымают у него украинский паспорт.