Два дома по программе реновации построят в районе Ивановское

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Молостовых, 18 Карта всех событий

В столичном районе Ивановское специалисты приступили к строительству двух домов по программе реновации. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в понедельник, 15 августа.

Уточняется, что новостройки появятся на улице Молостовых и Зеленом проспекте.

— Два дома будут расположены неподалеку друг от друга в одном районе. Вокруг организуют благоустроенное и безбарьерное пространство с детскими и спортивными площадками, высадят деревья и кустарники. Для жителей также проложат проезды, тротуары и обустроят зоны отдыха, — рассказал Войстратенко.

По его словам, недалеко от нового дома расположены два детских сада, общеобразовательная школа и Художественная школа имени И. Е. Репина. Дом с двумя жилыми корпусами на 161 и 111 квартир появится на территории бывшего автобусного парка по адресу улица Молостовых, дом 18. Второе здание на 356 квартир построят по адресу Зеленый проспект, дом 101.

Оба здания будут оборудованы подземной автостоянкой и современными системами безопасного доступа, сигнализации и пожаротушения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Всего с начала года по программе реновации в Москве возвели и ввели в эксплуатацию 26 домов. При этом под заселение было передано 36 домов.