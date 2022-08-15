Дорогостоящую иномарку сожгли в Москве

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Россия, Москва, улица Камова Карта всех событий

В Москве в результате поджога полностью сгорела иномарка стоимостью в 5 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 15 августа.

По его словам, возле одного из домов на улице Камова злоумышленник поджог дорогостоящий автомобиль из-за ссоры с владельцем.

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По факту поджога возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемого задержали в Московской области. Им оказался 66-летний местный житель. В данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.