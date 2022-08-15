Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дорогостоящую иномарку сожгли в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Дорогостоящую иномарку сожгли в Москве
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Россия, Москва, улица Камова Карта всех событий

В Москве в результате поджога полностью сгорела иномарка стоимостью в 5 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 15 августа.

По его словам, возле одного из домов на улице Камова злоумышленник поджог дорогостоящий автомобиль из-за ссоры с владельцем.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

По факту поджога возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемого задержали в Московской области. Им оказался 66-летний местный житель. В данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.

Подмосковье Москва Пожары Уголовные дела Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте