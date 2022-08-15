Андрей Бочкарев: Благоустройство территории около станции БКЛ метро «Сокольники» выполнено наполовину

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В рамках благоустройства территории возле станции северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Сокольники» специалисты ведут работу по монтажу освещения, асфальтирования тротуаров и мощения пешеходных аллей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 15 августа.

— Площадь общественного пространства вокруг станции метро «Сокольники» составит свыше 40 тысяч квадратных метров. Общая готовность благоустройства — 50 процентов. Более чем на 60 процентов смонтировано уличное освещение и уложен асфальт на тротуарах. Укладка плитки выполнена на три четверти, — рассказал он.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, центральная аллея ведет от выхода из метро к парку «Сокольники», где расположат скамейки-клумбы. Всего участок разделен на три части: посередине будет широкая аллея, а по бокам — две тенистые.

Накануне стало известно, что участок «Савеловская» — «Петровский парк» БКЛ метро откроется на неделю раньше запланированного срока, в понедельник, 15 августа.