Участок БКЛ «Савеловская» — «Петровский парк» откроется 15 августа

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Россия, Москва, Большая кольцевая линия Карта всех событий

Участок «Савеловская» — «Петровский парк» Большой кольцевой линии (БКЛ) откроется на неделю раньше запланированного срока, в понедельник, 15 августа. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

— Хорошая новость: завтра, на неделю раньше, откроется участок «Савеловская» — «Петровский парк» Большой кольцевой линии. Строители закончили все работы досрочно, сейчас мы проверяем системы перед запуском движения, — говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что ограничения были необходимы для скорейшего завершения подготовки новых станций БКЛ к открытию. За этот период строители успели проложить 39 километра кабельных линий, уточнили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что во время закрытия участка ситуацию контролировал Единый диспетчерский центр. На маршруте, который дублировал закрытый участок, по будним дням курсировали три дополнительных электробуса т42. Кроме того, сотрудники ЦОМП помогали пассажирам и раздавали бесплатную воду, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Участок Большой кольцевой линии столичного метрополитена от станции «Савеловская» до «Петровского парка» закрыли 23 июля для интеграции нового участка в действующую систему. Планировалось, что работы продлятся до 22 августа.

Открытие участка до этого анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин.