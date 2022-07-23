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Станции БКЛ метро «Савеловская» и «Петровский парк» закрыли до 22 августа

Юлия Курганова
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Станции БКЛ метро «Савеловская» и «Петровский парк» закрыли до 22 августа
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Савёловская Карта всех событий

Станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена «Савеловская» и «Петровский парк» закрыли до 22 августа для интеграции нового участка в действующую систему. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что работы необходимы для присоединения нового участка БКЛ, в частности, станций «Рижская», «Сокольники» и «Марьина Роща». После их открытия можно будет быстрее перемещаться между соседними районами и экономить в среднем 15 минут в пути.

На время ограничений на новом участке уложат больше 24 километров силового кабеля, установят оборудование для контроля движения поездов, интегрируют инженерные системы и в тоннеле смонтируют 120 светильников.

Пассажирам порекомендовали в этот период выбирать альтернативные маршруты. В частности, можно пользоваться станцией «Савеловская» серой ветки и Кольцевой линией. Также вдоль закрытого участка ходит электробус № т42.

В среду, 20 июля, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии метрополитена. Также он рассказал о крупных проектах в этом северо-восточном районе города.

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