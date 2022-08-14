Собянин анонсировал запуск участка БКЛ «Савеловская»  — «Петровский парк»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Большая кольцевая линия Карта всех событий

Специалисты завершают проверку всех систем и готовятся к запуску поездов на участке «Савеловская» — «Петровский парк» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена, процедура состоится 15 августа. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что закрытие было обусловлено интеграцией в действующую сеть подземки новых станций БКЛ. За это время строители проложили в тоннеле новые кабельные линии, установили оборудование для управления движением поездов и провели пусконаладку. Завершить все работы удалось раньше срока, отметил глава города.

— Скоро москвичи снова смогут строить привычные и удобные маршруты через БКЛ. После запуска всего Большого метрокольца поездки по городу станут более комфортными и быстрыми. Экономия в пути составит до 45 минут в день, также существенно разгрузятся радиальные и Кольцевая линии, — уточнил Собянин.

По его словам, в перспективе у БКЛ будет самое большое количество пересадок среди всех линий метро (свыше 45) на радиальные линии, МЦК, все действующие и перспективные МЦД. Мэр подчеркнул, что поездки станут быстрее и комфортнее более чем для трех миллионов горожан, проживающих в 34 районах. На сегодняшний день на БКЛ ежедневно осуществляется до 570 тысяч поездок. После полного ввода ожидается, что на Большом кольце в будни их будет уже 750 тысяч, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Участок Большой кольцевой линии столичного метрополитена от станции «Савеловская» до «Петровского парка» закрыли 23 июля для интеграции нового участка в действующую систему. Планировалось, что работы продлятся до 22 августа.