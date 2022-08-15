Названа причина отравления людей в Люблине
Россия, Москва, проспект 40 лет Октября, 11 Карта всех событий
Названа причина отравления троих жильцов дома в Люблине. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией в понедельник, 15 августа.
Инцидент произошел на улице 40 лет Октября дом 11. По словам собеседника «ВМ» пострадавшим поставили предварительный диагноз — «отравление угарным газом».
В ночь с 14 на 15 августа жильцы одного из домов вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия. Прибывшие врачи тоже почувствовали себя плохо. После этого из дома эвакуировали 40 человек. На месте работали экстренные службы и прокуратура.
Подробности о происшествии читайте в материале «ВМ».