Названа причина отравления людей в Люблине

Фото: Столичная прокуратура

Россия, Москва, проспект 40 лет Октября, 11 Карта всех событий

Названа причина отравления троих жильцов дома в Люблине. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией в понедельник, 15 августа.

Инцидент произошел на улице 40 лет Октября дом 11. По словам собеседника «ВМ» пострадавшим поставили предварительный диагноз — «отравление угарным газом».

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В ночь с 14 на 15 августа жильцы одного из домов вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия. Прибывшие врачи тоже почувствовали себя плохо. После этого из дома эвакуировали 40 человек. На месте работали экстренные службы и прокуратура.

Подробности о происшествии читайте в материале «ВМ».