Что известно об отравлении людей неизвестным веществом в Люблине

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект 40 лет Октября Карта всех событий

Жильцы дома на проспекте 40 лет Октября отравились неизвестным веществом 14 августа. Подробности происшествия — в материале «Вечерней Москвы».

Изначально жильцы одной из квартир по вышеуказанному адресу вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия. Однако прибывшие на место врачи тоже почувствовали недомогание. Вскоре были эвакуированы жильцы всего подъезда. На место происшествия была вызвана Газодымозащитная служба.

Позже поступила информация, что людей эвакуировали по причине отравления угарным газом. При этом лабораторией АО «Мосгаз» утечек сетевого газа обнаружено не было.

Для временного размещения эвакуированных направили два автобуса «Мосгортранса».

Выяснение всех обстоятельств произошедшего взяла на контроль прокуратура Москвы.

Позже на место происшествия выехали специалисты столичного Роспотребнадзора.

Затем стало известно, что дом, в котором произошел инцидент, отключили от электричества. При этом специалисты выявили в здании превышение синильной кислоты.

В этот же день Telegram-канал Baza сообщил, что 23-летняя девушка и ее мать были госпитализированы из квартиры в доме № 11 на проспекте 40 лет Октября. Отцу девушки врачи оказали помощь на месте. Когда медики прибыли на место, у всей семьи были судороги, в том числе и у собаки, а в квартире ощущался запах газа.

Муж пострадавшей Виталий рассказал, что первой отравилась супруга — он обнаружил ее в ванной без сознания. В это время там работала газовая колонка. Через несколько минут стало плохо ему и дочке.

По предварительным данным, причиной отравления стала смесь угарного газа и паров синильной кислоты. Она может содержаться в некоторых растениях, но также выделяться при термическом разложении полимеров (например, при тлении проводки). Также синильная кислота может использоваться для травли грызунов.