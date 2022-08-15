Пострадавший мужчина в доме в Люблине рассказал подробности инцидента

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, проспект 40 лет Октября, 11 Карта всех событий

В Москве, в доме в районе Любино, семья из трех человек отравилась неизвестным веществом. Изначально было предположение, что случилась утечка газа, но это не подтвердилось.

23-летняя девушка и ее мать были госпитализированы из квартиры в доме № 11 на проспекте 40 лет Октября. Отцу девушки врачи оказали помощь на месте. Когда медики прибыли на место, у всей семьи были судороги, в том числе и у собаки, а в квартире ощущался запах газа.

Муж пострадавшей Виталий рассказал, что первой отравилась супруга — он обнаружил ее в ванной без сознания. В это время там работала газовая колонка. Через несколько минут стало плохо ему и дочке, сообщается в Telegram-канале Baza.

На место происшествия прибыла мобильная лаборатория, в квартире были взяты пробы воздуха.

По предварительным данным, причиной отравления стала смесь угарного газа и паров синильной кислоты. Она может содержаться в некоторых растениях, но также выделяться при термическом разложении полимеров (например, при тлении проводки). Также синильная кислота может использоваться для травли грызунов.

В настоящее время сотрудники МЧС и «Мосгаза» пытаются найти источник выделения ядовитых веществ.

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После случившегося инцидента были эвакуированы жильцы всего подъезда. Для размещения эвакуированных людей были направлены два автобуса «Мосгортранса».

Прокуратура Москвы контролирует выяснение всех обстоятельств эвакуации жильцов дома на проспекте 40 лет Октября в районе Люблино.

Лабораторией АО «Мосгаз» утечек сетевого газа не обнаружено во многоквартирном доме в Люблине.