Два автобуса «Мосгортранса» выделили для эвакуированных из дома на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, проспект 40 лет Октября, 11 Карта всех событий

Для временного размещения эвакуированных жильцов одного из подъездов дома № 11 на проспекте 40 лет Октября направили два автобуса «Мосгортранса». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 14 августа.

— На месте работают оперативные службы города. Занят правый ряд проспекта 40 лет Октября в районе происшествия, на движение не влияет, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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Изначально жильцы одной из квартир вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия. Однако прибывшие на место врачи тоже почувствовали недомогание.

Вскоре были эвакуированы жильцы всего подъезда. На место происшествия была вызвана Газодымозащитная служба. Позже собеседник «Вечерней Москвы» сообщил, что причиной отравления людей стал угарный газ.