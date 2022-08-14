«Мосгаз»: Сетевой газ не является причиной инцидента в доме в Люблине

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, проспект 40 лет Октября, 11 Карта всех событий

Лабораторией АО «Мосгаз» утечек сетевого газа не обнаружено в многоквартирном доме № 11 на проспекте 40 лет Октября. В настоящее время там работают пожарно-спасательные подразделения и специалисты «Мосгаза». Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил комплекс городского хозяйства столицы в Telegram-канале.

Все подъезды дома проверяются с помощью газоанализатора, берутся пробы. Также проводится тактическое вентилирование подъездов.

Из дома эвакуировали почти 40 человек, двоих доставили в больницу.

На месте инцидента организовали оперативный штаб городских служб.

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На место происшествия была вызвана Газодымозащитная служба. Позже собеседник «Вечерней Москвы» сообщил, что причиной отравления людей стал угарный газ.

Для размещения эвакуированных людей были направлены два автобуса «Мосгортранса».

Специалисты Роспотребнадзора выехали на место утечки газа в Люблине. Прокуратура Москвы контролирует выяснение всех обстоятельств эвакуации жильцов дома на проспекте 40 лет Октября в районе Люблино.