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Специалисты Роспотребнадзора выехали на место утечки газа в Люблине
Россия, Москва, проспект 40 лет Октября, 11 Карта всех событий
Специалисты столичного Роспотребнадзора выехали на место утечки газа в жилом доме в районе Люблино. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.
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