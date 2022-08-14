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Специалисты Роспотребнадзора выехали на место утечки газа в Люблине

Юлия Курганова
Евгений Белоусов
Происшествия
Специалисты Роспотребнадзора выехали на место утечки газа в Люблине
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, проспект 40 лет Октября, 11 Карта всех событий

Специалисты столичного Роспотребнадзора выехали на место утечки газа в жилом доме в районе Люблино. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

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