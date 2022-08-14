Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств инцидента в Люблине
Прокуратура Москвы контролирует выяснение всех обстоятельств эвакуации жильцов дома на проспекте 40 лет Октября в районе Люблино. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 14 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Соблюдение жилищных прав жителей дома и ход процессуальной проверки контролируются прокуратурой, — говорится в сообщении.
Также на место происшествия уже прибыл заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.
Жильцы одной из квартир дома № 11 по проспекту 40 лет Октября вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия. Однако прибывшие на место врачи тоже почувствовали недомогание. Вскоре были эвакуированы жильцы всего подъезда.
На место происшествия была вызвана Газодымозащитная служба. Позже собеседник «Вечерней Москвы» сообщил, что причиной отравления людей стал угарный газ.
Для размещения эвакуированных людей были направлены два автобуса «Мосгортранса».