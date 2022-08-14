Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств инцидента в Люблине

Евгений Белоусов
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств инцидента в Люблине
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, проспект 40 лет Октября, 11 Карта всех событий

Прокуратура Москвы контролирует выяснение всех обстоятельств эвакуации жильцов дома на проспекте 40 лет Октября в районе Люблино. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 14 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Соблюдение жилищных прав жителей дома и ход процессуальной проверки контролируются прокуратурой, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Также на место происшествия уже прибыл заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.

Жильцы одной из квартир дома № 11 по проспекту 40 лет Октября вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия. Однако прибывшие на место врачи тоже почувствовали недомогание. Вскоре были эвакуированы жильцы всего подъезда.

На место происшествия была вызвана Газодымозащитная служба. Позже собеседник «Вечерней Москвы» сообщил, что причиной отравления людей стал угарный газ.

Для размещения эвакуированных людей были направлены два автобуса «Мосгортранса».

Эвакуация Прокуратура Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте