СМИ: Причиной отравления трех человек в Люблине стала утечка синильной кислоты

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект 40 лет Октября, 11 Карта всех событий

Дом на юго-востоке столицы, где семья отравилась неизвестным веществом, отключили от электричества.

Утечка газа не является причиной отравления трех человек. Но специалисты выявили в доме № 11 на проспекте 40 Октября превышение синильной кислоты, сообщается в воскресенье, 14 августа, в Telegram-канале «112».

Специалисты уже проверили десять квартир в доме, но источник пока не найден. Во многоэтажке проводится вентилирование подъездов.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / 112

Синильная кислота содержится в растениях. Она используется в промышленности, поэтому отравление ей возможно при авариях на производстве или нарушении техники безопасности при работе с химикатами.

На место происшествия была вызвана Газодымозащитная служба. Позже собеседник «Вечерней Москвы» сообщил, что причиной отравления людей стал угарный газ.

Для размещения эвакуированных людей были направлены два автобуса «Мосгортранса».

Специалисты Роспотребнадзора выехали на место утечки газа в Люблине. Прокуратура Москвы контролирует выяснение всех обстоятельств эвакуации жильцов дома на проспекте 40 лет Октября в районе Люблино.

Лабораторией АО «Мосгаз» утечек сетевого газа не обнаружено в многоквартирном доме в Люблине.