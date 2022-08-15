Более 66 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

После запуска программы реновации свыше 66 тысяч москвичей заключили договоры с Департаментом городского имущества и переехали в новое жилье. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с начала года горожане оформили уже свыше 10,4 тысячи договоров.

В свою очередь глава Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в настоящее время программа реализуется уже в 73 районах Москвы. С начала года москвичи получили от города предложения равнозначных квартир в 36 современных домах.

Глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин уточнил, что в текущем году 18 тысяч жителей столицы из 101 дома получили уведомления с предложениями нового жилья.

С начала года в столице по программе реновации построили и ввели в эксплуатацию 26 домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 13 августа. Уточняется, что под заселение было передано 36 домов. По словам заммэра, всего с начала реализации программы реновации специалисты возвели 203 дома, из них 185 — переданы под заселение. Кроме того, на стадии проектирования и строения находится еще 409 домов.