Выходки вандалов обошлись РЖД в 27,4 миллиона рублей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За первые семь месяцев 2022 года ущерб от вандализма в столичных электричках превысил 27,4 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе РЖД в понедельник, 15 августа.

Среди самых популярных видов порчи подвижного состава главенствует нанесение граффити. За отчетный период отмывать от чужого творчества пришлось 1 200 вагонов, из них 619 — в депо Москва-2 Ярославского направления. Некоторые вагоны пришлось полностью перекрасить. Ущерб от уличных художников составил семь миллионов рублей.

Куда более опасным способом порчи вагонов является битье стекол. За отчетный период вандалы разбили 1 100 стекол, а расходы на их замену превысили 4,3 миллиона рублей.

Также от действий злоумышленников страдает и внутренний вид вагонов. Так, например, за семь месяцев в поездах московской железной дороги повреждено более 4 700 мягких диванов, на ремонт которых ушло свыше 3,2 миллиона рублей. Помимо этого от рук вандалов пострадали багажные полки, светильники, ручки тамбуров и электрошкафов.

В пресс-службе РЖД напомнили, что за вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта граждан могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности.

За акт вандализма в московском метро 8 августа задержали пьяного пассажира. Он разбил зеркало заднего обзора на станции.